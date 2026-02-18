Nominati i nuovi direttori dei 4 musei dell' area metropolitana per cui era aperta la selezione

La direzione generale dei Musei ha annunciato i nuovi direttori di quattro musei dell’area metropolitana di Napoli, dopo aver concluso una selezione pubblica internazionale. Alessandra Necci guiderà il Palazzo Reale, mentre Almerinda Padricelli si occuperà dei Musei Nazionali del Vomero. La procedura ha coinvolto numerosi candidati provenienti da vari paesi, con l’obiettivo di rafforzare la gestione e l’offerta culturale delle strutture. La scelta di professionisti qualificati mira a valorizzare il patrimonio artistico locale. La nomina ufficiale è attesa nelle prossime settimane.

L'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore: 14 i posti da assegnare, 4 nell'area metropolitana la direzione generale dei Musei ha comunicato l'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore di 14 musei italiani, 4 sono relativi all'area metropolitana di Napoli: