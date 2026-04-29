Uno studio recente ha evidenziato come dedicare dieci minuti al giorno a esercizi svolti da sdraiati possa portare miglioramenti concreti in equilibrio, flessibilità e agilità. I benefici si manifestano già dopo due settimane di pratica costante, senza bisogno di attrezzi complessi o lunghe sessioni di allenamento. Questa semplice routine può rappresentare un modo efficace per mantenersi attivi anche con poco tempo a disposizione.

AGI - Un semplice programma di esercizi quotidiani di appena 10 minuti, svolto completamente da sdraiati, può migliorare in modo significativo equilibrio, flessibilità e agilità già dopo due settimane. E' quanto emerge da uno studio clinico pubblicato su PLOS One e condotto da ricercatori giapponesi. Il programma è stato progettato per coordinare stabilità del tronco e movimento degli arti inferiori, elementi fondamentali per il controllo posturale. Lo studio. I partecipanti - giovani adulti sani - hanno eseguito ogni giorno una breve sequenza di esercizi in posizione supina (sdraiata), considerata biomeccanicamente più sicura e stabile. I...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tutti i benefici di stare 10 minuti sdraiati

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

Notizie correlate

Depressione: basta un esercizio online di 10 minuti per stare meglio, la ricerca su Nature lo confermaUn esercizio online di soli dieci minuti può ridurre i sintomi della depressione: è la conclusione di uno studio pubblicato su Nature Human...

Bastano 15 minuti per potenziare empatia e creatività nei bimbi: tutti i benefici della favola della buonanotteLeggere ai figli tra i sei e gli otto anni rafforza empatia e creatività già dopo appena due settimane.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vitamina D: l'errore a tavola che ne annulla tutti i benefici; I benefici dei pomodori: ecco 4 motivi per cui dovresti mangiarne di più, secondo la nutrizionista; Acqua e limone al mattino sì o no? La parola agli esperti; Perché ci piace tanto il pilates?.

I semi ricchi di vitamina E che rendono elastica la pelle, da sgranocchiare come snack sano ed energeticoI semi di girasole sono un superfood antinfiammatorio ricco di antiossidanti e minerali come potassio, ferro, calcio e magnesio, che incoraggiano il rinnovamento cellulare e regalano fresca energia. E ... vogue.it

Da quando mangio un cucchiaino di semi di sesamo nero al giorno noto meno capelli bianchiSono un'ottima fonte di nutrienti e fanno benissimo ai capelli. Tra le loro proprietà anche quella di supportare la melanina, così da contrastare la comparsa dei capelli bianchi ... vogue.it

Salve a tutti, c'è un gruppo WhatsApp - facebook.com facebook

Guida alla penultima di #SerieB: tutti in campo il 1° Maggio. #Venezia ormai in A, #Samp quasi salva x.com