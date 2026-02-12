Bastano 15 minuti per potenziare empatia e creatività nei bimbi | tutti i benefici della favola della buonanotte

Leggere una semplice favola della buonanotte ai bambini tra i sei e gli otto anni può fare la differenza. In soli 15 minuti, i genitori che si dedicano a questa abitudine vedono un miglioramento in empatia e creatività dei loro figli, già dopo due settimane. Un gesto quotidiano che aiuta i piccoli a crescere più sensibili e fantasiosi.

Leggere ai figli tra i sei e gli otto anni rafforza empatia e creatività già dopo appena due settimane. Un nuovo studio mostra inoltre che i benefici della lettura condivisa restano gli stessi sia che l’adulto coinvolga il bambino in una riflessione sul testo, sia che si limiti a leggere la storia.🔗 Leggi su Fanpage.it

