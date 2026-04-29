Tutti gli scandali nell’AIA da D’Onofrio a Rocchi la storia di cinque anni tormentati

Negli ultimi cinque anni, il sistema arbitrale italiano ha attraversato una serie di scandali che hanno coinvolto figure di spicco e vertici tecnici. Dalla gestione di alcuni dirigenti alle recenti polemiche sui responsabili delle decisioni in campo, si sono accumulati episodi che hanno messo in discussione la trasparenza e l’affidabilità dell’intera struttura. Questi eventi hanno suscitato molte discussioni sulla credibilità delle istituzioni che regolano gli arbitri nel paese.

Del caso D'Onofrio fino alle ombre sui vertici tecnici, il racconto della crisi del sistema arbitrale in Italia. Un viaggio nelle difficoltà degli ultimi anni dell'AIA, dove le lotte di potere e le inchieste giudiziarie stanno minando la credibilità del calcio italiano e della sua classe arbitrale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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