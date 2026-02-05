Sanremo resta sempre al centro dell’attenzione, ma non solo per la musica. Negli anni, l’Ariston ha visto momenti che hanno fatto parlare, spesso per motivi extra musicale. Ricorderemo il pugno di Modugno, le rose di Blanco, e le polemiche tra Morgan e Bugo. Sono episodi che hanno trasformato la kermesse in uno spettacolo anche fuori dal palco. La manifestazione si conferma più che un festival, un palcoscenico di scandali e gossip che attirano l’interesse del pubblico, più della musica stessa.

Sanremo, dal pugno di Modugno alle rose di Blanco, Morgan e Bugo: cronaca irriverente dei momenti che hanno trasformato l’Ariston. Sanremo, dal pugno di Modugno alle rose di Blanco, Morgan e Bugo: cronaca irriverente dei momenti che hanno trasformato l’Ariston nel palcoscenico delle polemiche italiane La storia del Festival di Sanremo non è scritta soltanto nelle note degli spartiti, ma trova linfa vitale nei retroscena piccanti e nei gesti di rottura che hanno scosso l’opinione pubblica. Se la musica è il cuore della kermesse, lo scandalo ne rappresenta senza dubbio il sistema nervoso. Rivivere oggi certi episodi significa mappare l’evoluzione del costume italiano, passando dal bianco e nero delle spalle voltate al pubblico di Celentano fino alle moderne provocazioni digitali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo: tutti gli scandali e i gossip più clamorosi della storia

Approfondimenti su Sanremo Gossip

La WWE è teatro di finali che rimangono impressi nella memoria, momenti che vanno oltre la semplice conclusione di un match.

Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic in finale agli Australian Open 2026, diventando il più giovane di sempre a vincere tutti e quattro gli Slam.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

E' morto Pippo Baudo, l’uomo che ha scritto la storia della TV italiana

Ultime notizie su Sanremo Gossip

Argomenti discussi: Collane, stole, sneaker e spacchi: 10 anni di look che a Sanremo hanno fatto parlare. Anche troppo; Sanremo, i grandi flop e gli ‘scandali’ musicali: da Vasco Rossi a Lucio Battisti; RAI 5 * PERCHÉ SANREMO È SANREMO - 05/02 (21.20) : IL DOCUMENTARIO SULLA STORIA DEL FESTIVAL DI SANREMO, SETTANTACINQUE EDIZIONI TRA SUCCESSI E SCANDALI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Ultimo a Sanremo: Perché questo nome? Scandali e segreti della sua vita privata!.

Collane, stole, sneaker e spacchi: 10 anni di look che a Sanremo hanno fatto parlare. Anche troppoScandali, polemiche, dibattiti pubblici in diretta nazionale: il palco del Festival non è di certo nuovo al chiacchiericcio più scoppiettante. Ricordiamo assieme i casi più eclatanti di look avvistati ... vanityfair.it

In onda oggi 5 febbraio su Rai 5 Perchè Sanremo è Sanremo, il racconto della kermesse tra musica, scandali e…In onda oggi 5 febbraio su Rai 5 Perchè Sanremo è Sanremo, il racconto della kermesse tra musica, scandali e cronaca italiana Il fenomeno Sanremo ... novella2000.it

Il Festival di Sanremo entra per la prima volta al Quirinale! Venerdì 13 febbraio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà ufficialmente il direttore artistico Carlo Conti, la co-conduttrice Laura Pausini e tutti i Big in gara per la 76esima edizi facebook