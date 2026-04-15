Graduatorie ATA 24 mesi domande dal 28 aprile | info utili e requisiti QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola LIVE Mercoledì 15 aprile alle 14 | 30

Il 15 aprile alle 14:30 si è tenuto un question time con il rappresentante della Uil Scuola, trasmesso in diretta, per discutere delle graduatorie ATA 24 mesi. Nel corso dell’incontro, è stata illustrata la nota del Ministero che riguarda l’indizione dei concorsi per titoli, collegati alle graduatorie ATA valide per l’anno scolastico 2026-27. Sono stati forniti anche dettagli sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande, che saranno aperte dal 28 aprile.