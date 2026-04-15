Graduatorie ATA 24 mesi domande dal 28 aprile | info utili e requisiti QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola LIVE Mercoledì 15 aprile alle 14 | 30
Il 15 aprile alle 14:30 si è tenuto un question time con il rappresentante della Uil Scuola, trasmesso in diretta, per discutere delle graduatorie ATA 24 mesi. Nel corso dell’incontro, è stata illustrata la nota del Ministero che riguarda l’indizione dei concorsi per titoli, collegati alle graduatorie ATA valide per l’anno scolastico 2026-27. Sono stati forniti anche dettagli sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande, che saranno aperte dal 28 aprile.
Si è svolta l’informativa tra i rappresentanti del Ministero e le organizzazioni sindacali riguardo la nota per l’indizione dei concorsi per titoli riguardo le cosiddette graduatorie ATA 24 mesi valide per l’anno scolastico 2026-27. Gli uffici scolastici dovranno pubblicare i bandi entro il 21 aprile. Domande, verosimilmente, dal 28 aprile al 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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