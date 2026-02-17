Cresce l’appeal del Made in Italy | DOP IGP e tradizioni alimentari spingono il settore food verso i 13,5 miliardi

Il settore alimentare italiano registra un aumento significativo grazie alla crescente richiesta di prodotti DOP, IGP e specialità regionali, che nel 2023 sfiorano i 13,5 miliardi di euro in vendite. Questa tendenza si traduce in una maggiore attenzione dei consumatori verso le etichette di origine e le ricette tradizionali, spingendo le aziende a puntare sulla qualità e le tradizioni locali. Nel frattempo, le esportazioni di prodotti tipici italiani continuano a crescere, portando i sapori del Belpaese all’estero.

L’Italianità a Tavola Vale 13,5 Miliardi: Cresce la Preferenza per DOP, IGP e Sapori Regionali. Il cibo italiano continua a conquistare i consumatori, spinto da una crescente attenzione alla qualità, all’origine e alla tradizione. Il valore dell’italianità nel settore food & beverage ha raggiunto i 13,5 miliardi di euro, con un incremento dell’1,9% nell’ultimo anno. A trainare questa crescita sono soprattutto i prodotti DOP e IGP, ma anche le tradizioni gastronomiche locali e l’interesse per le specificità regionali. Un Trend Inarrestabile: L’Italianità nel Carrello della Spesa. Quasi il 28% dei prodotti alimentari venduti in Italia richiama in etichetta il concetto di italianità, un dato che conferma un trend positivo nonostante le sfide economiche globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il settore agroalimentare in Italia vale 67 miliardi: export Made in Italy traina economia e lavoroIl settore agroalimentare italiano, con un valore di circa 67 miliardi di euro, rappresenta una componente fondamentale dell’economia nazionale.

Il valore del Made in Italy nel settore industrialeIl nome dell’azienda XYZ ha deciso di investire in nuovi macchinari italiani dopo aver constatato che i modelli stranieri risultano più costosi nel medio e lungo termine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.