Gli atleti che vinceranno una medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina riceveranno premi in denaro oltre i 700 mila euro. Non si tratta solo di un riconoscimento simbolico, ma di una somma concreta che arriva da vari enti: comitati olimpici, governi o sponsor privati. La cifra varia a seconda delle discipline e delle nazioni, ma ormai è chiaro che la vittoria sportiva si traduce anche in un premio economico importante.

Oltre al valore simbolico della medaglia, il risultato olimpico si traduce in un premio in denaro, riconosciuto dai comitati olimpici nazionali, dai governi o da sponsor privati. Secondo i dati raccolti a livello internazionale, almeno 37 Paesi tra quelli partecipanti alle Olimpiadi 2026 hanno previsto bonus economici per gli atleti che conquisteranno una medaglia. Il valore materiale e simbolico della medaglia d’oro. Ogni medaglia d’oro assegnata a Milano-Cortina 2026 contiene 6 grammi di oro e circa 500 grammi di argento. Il valore dei metalli preziosi supera i mille dollari, anche grazie ai recenti rialzi delle quotazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Olimpiadi 2026, quanto vale davvero l’oro: premi fino a oltre 700 mila euro per gli atleti

