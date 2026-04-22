Terreni hotel e tasse non pagate la lotta all’evasione paga | oltre 100 mila euro recuperati dai furbetti

Nella recente attività di contrasto all’evasione fiscale sono stati recuperati oltre 100 mila euro attraverso controlli su terreni, hotel e tasse non versate. Tra i casi più rilevanti, due coniugi sono stati scoperti aver venduto terreni edificabili acquistati negli anni Sessanta, ottenendo una plusvalenza soggetta a tassazione, ma senza dichiararla nei redditi. La verifica ha portato anche al recupero di somme relative a imposte non pagate.

C’è il caso dei due coniugi che tra il 2019 e il 2020 hanno compravenduto dei terreni edificabili acquistati negli anni Sessanta realizzando una plusvalenza soggetta a tassazione, ma senza dichiararla nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, alleggerendo così il carico di Imu e Irpef. E ancora.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Lotta all'evasione fiscale, nel 2024 recuperati dai Comuni veneti poco più di 111 mila euroQuale potrebbe essere lo strumento più efficace per recuperare risorse da destinare a un welfare sempre più in difficoltà e sempre più soggetto alle... Evasione fiscale per oltre 100 mila euro, la Cassazione conferma la condanna di un imprenditoreI giudici di merito avevano ritenuto che l’imputato non avesse fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare costi o perdite in grado di ridurre...