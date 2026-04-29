In Toscana, i noccioleti coprono circa 27.000 ettari e assorbono ogni anno circa 1,59 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Questi coltivamenti contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra e rappresentano una risorsa importante per il territorio. La presenza di queste piantagioni è anche associata a un rallentamento dello spopolamento delle aree rurali.

? Cosa sapere I 27.000 ettari di noccioleti in Tuscia assorbono 1,59 milioni di tonnellate di CO2 annue.. La corilicoltura garantisce la tenuta del territorio e contrasta lo spopolamento dei borghi locali.. Circa 1,59 milioni di tonnellate di anidride carbonica vengono sottratte ogni anno all’atmosfera grazie ai 27.000 ettari di noccioleti che definiscono il paesaggio della Tuscia. Il dato emerge dai rilievi scientifici sulla biomassa, i quali evidenziano come la corilicoltura non rappresenti soltanto un pilastro economico per la provincia, ma una vera infrastruttura verde capace di assorbire l’impronta ecologica di oltre 220.000 cittadini. In questo scenario, i produttori locali si trasformano in custodi ambientali, garantendo la tenuta del territorio contro il cambiamento climatico e la speculazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuscia: i noccioleti salvano il clima e frenano lo spopolamento

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