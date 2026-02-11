Rapina una turista il marito lo insegue e lo blocca con l’aiuto dei passanti I carabinieri lo ‘salvano’ dal linciaggio

Firenze, 11 febbraio 2026 – Una turista è stata derubata dello zaino in pieno centro. Il marito, che si è accorto di quanto successo, ha inseguito l’uomo e con l’aiuto di alcuni passanti è riuscito a bloccarlo. La folla si stava avvicinando per linciarlo quando sono arrivati i carabinieri, che hanno evitato il peggio e portato via il ladro.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Ha rubato lo zaino a una turista, ma dopo essere stato inseguito e bloccato dal marito di lei ha rischiato di essere linciato dalla folla. E' stato un pomeriggio movimentato quello di oggi, 11 febbraio, a due passi dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze, in via Nazionale, a poche centinaia di metri dal centro. La rapina. L'uomo, un cittadino extracomunitario, avrebbe sottratto con la forza lo zaino a una turista, consegnandolo ad un complice che poi si è dato alla fuga. L'autore della rapina è stato però inseguito e bloccato dal marito della vittima, aiutato anche da alcuni passanti.

