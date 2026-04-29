Due turiste hanno acquistato tutti gli astici di un ristorante e li hanno portati in mare, liberandoli. Il gesto, motivato dall’empatia per gli animali, ha suscitato reazioni negative da parte degli esperti ambientali, che hanno evidenziato come tali azioni possano danneggiare l’ecosistema marino. Le autorità hanno avviato indagini e, in caso di condanna, le donne rischiano fino a tre anni di carcere.

Un gesto nato dall’empatia, dettato dal desiderio di sottrarre esseri viventi al bancone di una cucina, che si è trasformato, a insaputa delle protagoniste, in un grave rischio per la biodiversità del Mediterraneo. È l’epilogo agrodolce del fuoriprogramma andato in scena domenica scorsa a Pompei, dove due turiste statunitensi, madre e figlia arrivate dal Texas, hanno deciso di acquistare tutti gli astici presenti nell’acquario del ristorante “ Mercato Pompeiano” per restituirli al mare. Secondo quanto ricostruito dai titolari del locale, le due donne si sono fermate a lungo a osservare i crostacei nella vasca adiacente al loro tavolo durante il pranzo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turiste comprano tutti gli astici del ristorante e corrono a liberarli in mare, la rabbia degli esperti: “Si distrugge l’ecosistema”. Rischiano fino a 3 anni di carcere

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