Due turiste comprano astici in un noto ristorante e li liberano in mare - VIDEO

Due turiste americane hanno acquistato tutti gli astici presenti in un acquario di un ristorante di Pompei e li hanno liberati in mare. La scena è stata ripresa in un video che sta circolando online. Le donne sono state viste mentre prelevavano gli animali e li liberavano nelle acque vicine. Nessuna ulteriore informazione sulle motivazioni o sulle conseguenze dell'azione è stata resa nota.

Sta facendo il giro del web la storia di due turiste americane che hanno comprato tutti gli astici dell'acquario in un noto ristorante di Pompei per salvarli. "Anche se vivranno solo qualche giorno, vale la pena che possano tornare in mare", ha detto una delle due (mamma e figlia) che stavano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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