Due turiste americane hanno acquistato astici in un ristorante locale e li hanno liberati in mare, ritenendo che fosse sbagliato tenerli in cattività. Le donne hanno spiegato di aver agito per motivi etici, considerando rischioso il mantenimento di specie non autoctone in un ambiente che non riconoscono come naturale. Le autorità hanno avviato verifiche sulla vicenda, che ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore e gli esperti di biodiversità.

È diventato virale il video di due turiste statunitensi, madre e figlia, che hanno deciso di acquistare tutti gli astici presenti all’interno dell’acquario del ristorante “Mercato Pompeiano” per poi liberarli in mare. Le due donne hanno cercato di evitare che gli animali finissero come pietanza della giornata. Un gesto che da alcuni è stato apprezzato, ma che dagli esperti è stato immediatamente criticato per il rischio che comporta per l’ecosistema marino. Comprano e liberano astici in mare L'errore grave L'opinione di Fabio Crocetta Cosa dice la legge? Comprano e liberano astici in mare Due turiste americane hanno deciso di riportarsi a casa un “bel ricordo” dalla loro vacanza in Italia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Turiste comprano astici al ristorante per liberarli in mare a Castellammare, perché "è sbagliato" e i rischi

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