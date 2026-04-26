Marche bel tempo fino a mercoledìpoi una rapida irruzione freddaE per il ponte del Primo maggio?

Da corriereadriatico.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi e fino a mercoledì, le Marche godranno di giornate soleggiate e temperature sopra la media stagionale. Tuttavia, nelle prossime ore è prevista una rapida irruzione fredda che potrebbe portare variazioni nel clima. Per il ponte del Primo maggio, le previsioni indicano condizioni di tempo stabile, con spiagge affollate e clima estivo tipico di questa stagione, grazie alle alte temperature che si sono registrate anche oggi.

Un ponte del 25 Aprile dal sapore estivo, con spiagge affollate, tintarella e bagni fuori stagione. Anche oggi, domenica 26 aprile, splende un bel sole sui cieli delle Marche e le temperature già nel primo pomeriggio raggiungono i 25-26° C all'ombra in molte località della regione. La rete Mir della Protezione civile rilevava alle ore 13 un picco di 26,8° C nella stazione meteo Mercatale di Sassocorvaro-Auditore (Pu), seguita da Cesano di Mondavio (Pu) con 25,7° con e Chienti2 di Monte San Giusto (Mc) con 25,6°.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

marche bel tempo fino a mercoled236poi una rapida irruzione freddae per il ponte del primo maggio
© Corriereadriatico.it - Marche, bel tempo fino a mercoledìpoi una rapida irruzione freddaE per il ponte del Primo maggio?

Notizie correlate

Meteo fine aprile: in arrivo una “goccia fredda” sull’Italia, poi possibile svolta per il ponte del Primo MaggioTemporali e instabilità in arrivo negli ultimi giorni del mese, poi possibile miglioramento per il ponte del 1° maggio secondo le ultime analisi...

Bel tempo sull'Italia fino a giovedì, poi l'aria fredda e il possibile maltempo nel weekendCondizioni meteo che saranno stabili nella giornata di oggi su tutta l'Italia con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Marche, il meteo nel weekend cambia faccia: sole e temperature fino a 25 gradi. Ma non sarà duraturo; Meteo Marche, nel weekend bel tempo e caldo. Da lunedì peggiora; Marche, ultime piogge poi il sereno Bel tempo nel fine settimana ecco fino a quando farà caldo; Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio.

marche bel tempo finoMarche, bel tempo fino a mercoledì poi una rapida irruzione fredda e per il ponte del Primo maggio?Un ponte del 25 Aprile dal sapore estivo, con spiagge affollate, tintarella e bagni fuori stagione. Anche oggi, domenica 26 aprile, splende un bel sole ... msn.com

marche bel tempo finoE per il ponte del Primo maggio?Un ponte del 25 Aprile dal sapore estivo, con spiagge affollate, tintarella e bagni fuori stagione. Anche oggi, domenica 26 aprile, splende un bel sole sui cieli delle Marche e le ... corriereadriatico.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.