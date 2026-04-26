Marche bel tempo fino a mercoledìpoi una rapida irruzione freddaE per il ponte del Primo maggio?

Da oggi e fino a mercoledì, le Marche godranno di giornate soleggiate e temperature sopra la media stagionale. Tuttavia, nelle prossime ore è prevista una rapida irruzione fredda che potrebbe portare variazioni nel clima. Per il ponte del Primo maggio, le previsioni indicano condizioni di tempo stabile, con spiagge affollate e clima estivo tipico di questa stagione, grazie alle alte temperature che si sono registrate anche oggi.

Un ponte del 25 Aprile dal sapore estivo, con spiagge affollate, tintarella e bagni fuori stagione. Anche oggi, domenica 26 aprile, splende un bel sole sui cieli delle Marche e le temperature già nel primo pomeriggio raggiungono i 25-26° C all'ombra in molte località della regione. La rete Mir della Protezione civile rilevava alle ore 13 un picco di 26,8° C nella stazione meteo Mercatale di Sassocorvaro-Auditore (Pu), seguita da Cesano di Mondavio (Pu) con 25,7° con e Chienti2 di Monte San Giusto (Mc) con 25,6°.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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