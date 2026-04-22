Rimini verso il 25 aprile e il ponte del 1° maggio | il meteo e un ricco calendario eventi trainano il turismo

Rimini si avvicina al periodo tra il 25 aprile e il 1° maggio con un incremento delle prenotazioni che coinvolgono sia eventi religiosi che sportivi. Le condizioni meteorologiche favorevoli contribuiscono ad attirare visitatori, mentre il calendario di iniziative previste per queste date si presenta ricco e vario. La città si prepara così a un fine aprile e a un primo maggio caratterizzati da un flusso di turisti in crescita, nonostante la Festa della Liberazione cada quest'anno di domenica.

Rimini si prepara a un fine aprile e inizio maggio con segnali incoraggianti sul fronte turistico. Fra raduni religiosi ed eventi sportivi, le prenotazioni verso il weekend del 25 aprile e il ponte del 1° maggio registrano dati confortanti: nonostante la Festa della Liberazione cada quest'anno di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Arezzo, memoria e impegno civile: un calendario di eventi tra 25 aprile e 1 maggioAREZZO – Un ricco programma di iniziative tra memoria storica, cultura e attualità animerà la città dal 25 aprile al 1 maggio. Cesenatico celebra il 25 aprile: Veltroni, Cavezzali e un programma ricco di eventiServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? L’evento istituzionale – come da prassi – avrà inizio il 25... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rimini, una settimana tra grande cinema, memoria e cultura: dal Fellini Award a Wes Anderson fino alle iniziative per l'anniversario del 25 aprile; Rimini Marathon, weekend da record per il running. Circa 2.400 iscritti alla 42 km che ha assegnato i Campionati Italiani Assoluti di Maratona; Un quarto di secolo di volontariato, 25 anni della Protezione civile di Bellaria: Angeli custodi in giallo; Verso il 25 aprile: il fazzoletto dell'Anpi donato alla Provincia di Parma. Rimini, turismo in crescita tra 25 aprile e 1° maggio: eventi e sport trainano le presenzeRimini si prepara a un fine aprile e inizio maggio con segnali incoraggianti sul fronte turistico. Fra raduni religiosi ed eventi sportivi, le prenotazioni verso il weekend del 25 aprile e il ponte ... altarimini.it 25 aprile a Rimini: un programma di eventi diffuso per ricordare la ResistenzaRimini si prepara a celebrare l'81° anniversario della Liberazione d'Italia con un programma articolato che prende avvio mercoledì 22 aprile e culmina nel fine settimana del 25 aprile. Un'occasione pe ... altarimini.it Buongiorno a tutti, domenica volevo fermarmi a Rimini nella zona di Marina centro, prima di proseguire il mio viaggio verso Falconara.. potete consigliarmi un posto dove andare a pranzo domenica, dove accettano anche i cagnolini - facebook.com facebook Il Comune procede verso la riqualificazione del complesso #Rimini #Attualita x.com