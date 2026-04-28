Universitas Mercatorum e Federalberghi lanciano il progetto FORMAT | 60 posti gratuiti per i futuri manager del turismo

Universitas Mercatorum e Federalberghi hanno avviato il progetto FOR.MA.T, offrendo 60 posti gratuiti destinati ai futuri manager del turismo. L'iniziativa mira a rispondere alla crescente richiesta di figure professionali specializzate nel settore turistico, facilitando un collegamento diretto tra percorsi formativi, esigenze del mercato del lavoro e caratteristiche dei territori. La collaborazione si concentra sulla formazione di figure che possano supportare lo sviluppo delle imprese del turismo locale.

Rispondere in modo strutturato al crescente fabbisogno di figure professionali qualificate, favorendo un efficace allineamento tra offerta formativa, domanda di lavoro e vocazione dei territori: questi gli obiettivi di “Formazione per il Management nel Turismo” (F OR. MA. T.), il nuovo progetto di alta formazione realizzato da Universitas Mercatorum in collaborazione con Federalberghi e Campus Principe di Napoli, e finanziato dal Ministero del Turismo. L’iniziativa nasce da un’idea progettuale dell’Ateneo digitale del sistema delle Camere di Commercio nell’ambito del Corso di Laurea in Gastronomia, Ospitalità e Territori, come contributo alla generazione di un impatto concreto e duraturo sul sistema turistico nazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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