Nel Golfo dei Poeti, le strutture ricettive sono quasi tutte prenotate per il ponte del primo maggio, con poche disponibilità rimaste. Tuttavia, le prospettive per l’estate sembrano meno rosee: le prenotazioni sono in diminuzione e si registrano numerose cancellazioni. La situazione riflette un quadro di forte afflusso in occasione delle festività, mentre i mesi successivi si presentano più incerti per il settore turistico locale.

La Spezia, 29 aprile 2026 – Il Golfo dei Poeti si prepara al ponte del primo maggio col tutto esaurito, o quasi, negli alberghi e affittacamere. Ma dietro l’elevata domanda turistica che continua a registrarsi nello Spezzino e nelle Cinque Terre, si intravedono anche alcuni segnali di cambiamento e contrazione: prenotazioni fatte sempre più spesso all’ultimo momento, soggiorni medi di 2-3 notti e un leggero rallentamento dai mercati extraeuropei, in particolare dagli Stati Uniti, che risentono del clima di incertezza geopolitica internazionale. Tra chi parla di stabilità e chi invece nota piccole frenate rispetto agli anni scorsi, la provincia spezzina si conferma comunque una meta attrattive per coppie e famiglie in arrivo soprattutto da Francia, Germania e Svizzera, Europa dell’est e del nord.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo a due facce nel Golfo dei Poeti. Primo maggio sold out, ma l’estate spaventa. “Prenotazioni in calo e parecchie disdette”

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