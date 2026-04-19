Negli ultimi mesi si sono registrate diminuzioni nelle prenotazioni di turisti provenienti dagli Stati Uniti in Italia. Le tensioni geopolitiche hanno avuto un impatto sui flussi di visitatori internazionali, mettendo sotto pressione il settore alberghiero e le strutture ricettive del paese. Le aziende del settore segnalano un calo di richieste e prenotazioni rispetto agli anni precedenti. Questa situazione si inserisce in un quadro di variazioni nelle abitudini di viaggio a livello globale.

Le tensioni geopolitiche stanno incidendo sui flussi internazionali, con un’importante riduzione delle prenotazioni in Italia di turisti provenienti dagli Usa. Tenendo conto che tradizionalmente gli statunitensi sono tra i turisti a più alta capacità di spesa, ciò sta creando non poche preoccupazioni gli operatori nel settore. Il dato si inserisce in un quadro più ampio di rallentamento. I viaggiatori stanno rinviando o modificando i propri piani, mentre organizzatori e strutture ricettive devono vedersela con una domanda meno stabile e più difficile da prevedere. L’allarme degli operatori: 9 su 10 segnalano meno prenotazioni. Aidit rileva che il 90,1% degli operatori segnala un calo delle nuove prenotazioni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Turismo in Italia, meno viaggiatori dagli Usa: prenotazioni in calo e hotel sotto pressione

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