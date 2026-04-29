Atp Madrid 2026 Sinner detta legge Lampi di classe del baby Jodar ma non basta | Jannik in semifinale

Nel torneo di Madrid del 2026, il giocatore italiano ha conquistato la semifinale, confermando il suo ruolo di testa di serie. Durante la partita, ha mostrato solidità e determinazione sul campo, superando avversari di livello. Il giovane avversario ha messo in mostra alcune ottime giocate, ma non è bastato a impedire alla testa di serie numero uno di avanzare. La sfida si è conclusa con il successo del favorito, che continua la corsa verso il titolo.

Madrid, 29 aprile 2026 – E’ la legge del numero uno. Si fatica a scardinarla, anche se sei tra i talenti più fulgidi del tennis. A Madrid prevale Jannik Sinner su Rafael Jodar, anni 19, potenzialità smisurate e ambizioni (sue e della Spagna) di pari livello. C’è ancora differenza tra i due, e ci mancherebbe. Il gigante madrileno sta scalando la classifica con velocità vertiginosa, punta già la top 30, ma nei momenti più importanti del match perde di efficacia contro il nostro, e così cede in due set. Applausi per entrambi, e meritati. Il fuoriclasse azzurro vola così in semifinale in un torneo che solo all’ultimo l’ha visto schierarsi al via visto che Roma e Parigi sono dietro l’angolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Madrid 2026, Sinner detta legge. Lampi di classe del baby Jodar, ma non basta: Jannik in semifinale Notizie correlate Rafael Jodar: età, ranking e carriera del prossimo avversario di Jannik Sinner all’Atp Madrid 2026Jannik Sinner sfida Rafael Jodar oggi, all’Atp Madrid 2026 per i quarti di finale. ATP Madrid 2026: Sinner affronta l’esame Jodar per la semifinale. Sfida serale Fils-LeheckaIl mercoledì della seconda settimana del torneo di Madrid propone i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Madrid Open 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Il tabellone del Masters 1000 di Madrid; Sinner si allena a Madrid per abituarsi alla Caja Magica. Il tabellone: otto italiani al primo turno; Sinner avanti con il brivido! Perde il primo set, ma rimonta Bonzi. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tie-break dominato 7-0, n.1 in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI A MADRID 18.14 28 vincenti e 12 gratuiti per Sinner. 19-16 il saldo per Jodar. oasport.it LIVE ATP Madrid, quarti di finale: Sinner-Jodar 6-2 7-6, è la prima semifinale in SpagnaTennis - Italiani | Sinner-Jodar 6-2 0-1 Un errore di dritto interrompe la striscia di cinque giochi consecutivi vinti da Sinner Primo set: Sinner-Jodar 6-2 Questa volta il ... ubitennis.com Tennis, Open Madrid Master 1000: Quarti di finale: Sinner-Jodar 6-2, 7-6. (7-0 al tie-break). L'Azzurro vola in semifinale https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-436 - facebook.com facebook Sinner-Jodar all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming #SkySport #SkyTennis x.com