Rafa Jodar chi è il baby fenomeno che sfida Sinner a Madrid

Rafa Jodar, giovane talento del tennis, si prepara ad affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, in programma mercoledì 29 aprile. Il match si inserisce nel torneo che vede i migliori giocatori del circuito competere sui campi in terra battuta della capitale spagnola. Jodar, che ha superato le precedenti fasi, si presenta come uno dei protagonisti emergenti di questa edizione.

(Adnkronos) – Rafa Jodar sfiderà Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid oggi, mercoledì 29 aprile. Il giovane tennista spagnolo è riuscito a regalarsi il match contro il numero 1 del mondo dopo essere partito dalle qualificazioni e aver eliminato, in serie, De Jong, De Minaur, dove sugli spalti a osservarlo c'era proprio Sinner, Fonseca e Kopriva. Jodar insomma è la vera sorpresa del torneo e considerato da molti già il nuovo fenomeno del tennis mondiale. Ma chi è Jodar? Rafael Jodar è un tennista spagnolo di 19 anni, nato nel 2006, che occupa al momento la 42esima posizione del ranking Atp, ovvero il miglior piazzamento nella classifica generale mai raggiunto nella sua ancora giovane carriera.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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L'astro nascente Rafa Jodar se la vedrà contro il numero uno del mondo: Sinner nei confronti dello spagnolo ha solo parole di apprezzamento #Tennis #Sinner #MMOPEN x.com