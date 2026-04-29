Tupac la nuova svolta | denuncia contro 100 complici per l’omicidio

Maurice Shakur ha presentato una denuncia legale contro Duane Davis e altre cento persone, accusandoli dell’omicidio di Tupac a Las Vegas. La causa menziona dettagli relativi alla presenza di più individui coinvolti nel fatto e coinvolge anche un sospettato già noto alle autorità. La denuncia è stata depositata presso il tribunale competente e fa parte di un procedimento in corso.

? Cosa sapere Maurice Shakur denuncia Duane Davis e 100 complici per l'omicidio di Tupac a Las Vegas.. L'azione legale mira a dimostrare la cospirazione collettiva prima del processo del 10 agosto.. Maurice Shakur ha presentato una denuncia civile per omicidio colposo contro Duane Davis e altri 100 soggetti non identificati, aprendo un nuovo fronte legale relativo alla morte del rapper avvenuta a Las Vegas nel 1996. Il fratellastro della vittima ha formalizzato l’atto giudiziario puntando l’attenzione su una presunta rete di complici coinvolti nell’attacco che portò alla fine della vita del celebre artista hip hop. La nuova azione legale si inserisce in un percorso procedurale già avviato, che vedrà il processo penale contro l’unico imputato attualmente accertato, Davis, avere inizio il prossimo 10 agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tupac, la nuova svolta: denuncia contro 100 complici per l’omicidio Notizie correlate Leggi anche: Stop al braccialetto elettronico all'ex di Sophie Codegoni: nuova svolta dopo la denuncia per stalking Madre e figlia morte dopo il cenone di Natale, «non fu intossicazione». Nuova inchiesta per omicidio: la svolta con le ultime analisiQuello che sembrava un caso di intossicazione alimentare sarebbe stato in realtà un duplice omicidio.