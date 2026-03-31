Madre e figlia morte dopo il cenone di Natale non fu intossicazione Nuova inchiesta per omicidio | la svolta con le ultime analisi

Una madre e una figlia sono decedute dopo il cenone di Natale. Inizialmente si ipotizzava un’intossicazione alimentare, ma le analisi recenti hanno portato a un’apertura di indagine per omicidio. La nuova inchiesta si concentra sull’ipotesi di un duplice omicidio, dopo che le autorità hanno esaminato i risultati delle ultime analisi. La vicenda resta sotto approfondimento.

Quello che sembrava un caso di intossicazione alimentare sarebbe stato in realtà un duplice omicidio. Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, non morirono per un pranzo di Natale con qualche pietanza che le avrebbe intossicate. Secondo quanto appreso da fonti qualificate dall’Ansa, le due donne di Pietracatella sarebbero state avvelenate con la ricina. A confermarlo, le analisi del sangue condotte sia in Italia che all’estero, che hanno rilevato tracce del veleno. Le due erano decedute a distanza di poco tempo l’una dall’altra all’ospedale Cardarelli di Campobasso, nei giorni successivi alle festività natalizie. Indagine per duplice omicidio premeditato. 🔗 Leggi su Open.online

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