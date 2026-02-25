La chiave per capire l' origine dei tumori umani è nei gatti domestici | lo studio

E se a offrire nuove risposte sull'origine dei tumori umani fossero i gatti domestici? I cambiamenti genetici che innescano molte neoplasie feline risultano molto simili a quelli osservati negli esseri umani e questa scoperta, secondo uno studio internazionale appena publicato, potrebbe aprire degli scenari inediti sia per la comprensione dei meccanismi della malattia sia per lo sviluppo di terapie mirate. A ipotizzarlo è una ricerca senza precedenti frutto di una collaborazione internazionale tra il Wellcome Sanger Institute di Hinxton, nel Regno Unito, l'Ontario Veterinary College di Guelph, in Canada, e l'Università di Berna. I ricercatori hanno analizzato i tessuti di circa 500 gatti domestici provenienti da cinque Paesi. I campioni, raccolti in precedenza a scopo diagnostico dai veterinari, sono stati sottoposti a un sequenziamento del Dna, con un'attenzione particolare su circa mille geni associati a 13 diverse forme di tumore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

