tumore al seno nasce la rete che punta a migliorare i percorsi di cura

È stata annunciata la creazione di una rete tra tre strutture sanitarie italiane, il Policlinico Gemelli, Gemelli Isola e Mater Olbia, con l’obiettivo di coordinare e ottimizzare i percorsi di cura per il tumore al seno. Questa collaborazione mira a sviluppare un modello multidisciplinare e condiviso, coinvolgendo diversi specialisti e professionisti del settore. La rete si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da questa patologia.

Policlinico Gemelli, Gemelli Isola e Mater Olbia danno vita a un modello collaborativo e multidisciplinare per migliorare i percorsi di cura del tumore al seno. Nasce così la rete senologica GIMSeno, che punterà a valorizzare le attività cliniche, formative e di ricerca dei tre istituti. “Non è solo un progetto ma un vero e proprio modello di lavoro. Una rete che nasce come comunità e si sviluppa come un ecosistema di professionisti, fondato su rispetto, dialogo, confronto e sostegno reciproco”, dichiara a LaSalute di LaPresse Gianluca Franceschini, direttore della Uoc di Chirurgia senologica del Policlinico Gemelli Irccs. “Qui le competenze non si sommano soltanto: si integrano, si rafforzano e si mettono al servizio di una visione condivisa.🔗 Leggi su Lapresse.it

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IRCCS Crob Rionero. TUMORE AL SENO, il Sud fa rete: nasce il primo modello interregionale di cura

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Una raccolta di contenuti

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