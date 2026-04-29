TSA proroga i termini per la selezione del direttore generale | tempo fino al 13 maggio
Trasimeno Servizi Ambientali ha esteso i tempi per la presentazione delle candidature alla posizione di direttore generale. La scadenza precedente era imminente, ma ora il termine ultimo è stato spostato al 13 maggio. La selezione riguarda una figura da assumere con un contratto a tempo determinato fino alla fine del 2027, con possibilità di proroga. La procedura resta aperta e le candidature devono essere inviate entro la nuova data stabilita.
Trasimeno Servizi Ambientali TSA ha prorogato al 13 maggio i termini per presentare le candidature alla selezione per la ricerca della figura di direttoredirettrice generale da assumere a tempo determinato fino al 31 dicembre 2027 (incarico prorogabile).Al candidato sono richiesti come requisiti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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