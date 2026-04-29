TSA proroga i termini per la selezione del direttore generale | tempo fino al 13 maggio

Trasimeno Servizi Ambientali ha esteso i tempi per la presentazione delle candidature alla posizione di direttore generale. La scadenza precedente era imminente, ma ora il termine ultimo è stato spostato al 13 maggio. La selezione riguarda una figura da assumere con un contratto a tempo determinato fino alla fine del 2027, con possibilità di proroga. La procedura resta aperta e le candidature devono essere inviate entro la nuova data stabilita.