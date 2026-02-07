TS – Io come i tifosi mi piacerebbe sognare Sulla Juve Romagnoli e il suo futuro con la Lazio…

La Juventus mostra un volto diverso rispetto alle ultime settimane. I tifosi sperano in un riscatto, e anche Romagnoli, che potrebbe tornare a giocare con la Lazio, si dice pronto ai sogni. Intanto, le parole di Tuttosport confermano: i bianconeri stanno trovando una intensità mai vista prima, con grande qualità e una reazione forte dopo aver perso palla. La stagione è ancora lunga, e il campionato potrebbe riservare sorprese.

2026-02-07 14:07:00 Arrivano conferme da Tuttosport: "La Juventus con l'intensità vista nell'ultimo mese non l'avevo mai vista, ha grande qualità e riaggressione dopo la palla persa". Queste le parole di Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla gara esterna contro la Vecchia Signora in programma alle ore 20.45 di domenica 8 febbraio. La Lazio ritrova la formazione di Luciano Spalletti dopo il successo dell'andata, quando a decidere l'incontro fu la rete di Toma Basic al 9? minuto. L'ultimo precedente allo Stadium rimanda invece all'ottobre 2024: in quell'occasione furono i bianconeri a imporsi di misura grazie all'autorete nel finale di Mario Gila.

