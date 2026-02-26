Napoli: 800 grammi di droga e circa 3mila euro. I carabinieri arrestano un 20enne Flumeri (AV): I Carabinieri sequestrano un capannone abusivo di circa 400 metri quadrati. Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli” Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficio UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT La biografa della prima ministra italiana ricorda... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum, bio di Tina Anselmi: “Il mio è un No convinto, a Nordio regalo il mio libro sulla P2”

Giuseppe: “Perdonatemi, il mio sogno è vendere un libro per il mio cagnolino scomparso”. Certo, come noIn tre settimane il video di Giuseppe Rossi che promuove il libro per il suo cagnolino scomparso è diventato virale.

Tina Anselmi, la partigiana democristiana che è finita sulla tessera del PdOgni anno la tessera del Pd presenta un design diverso, spesso dedicato a un tema o a una figura simbolica, meno di frequente a personalità politiche.

Referendum, proposta di legge popolare per l’abolizione del quorum. Staderini: In 5 ore già raccolte 5000 firmeIn 5 ore abbiamo raccolto più di 5000 firme digitali per abolire il quorum nei referendum, dice soddisfatto Mario Staderini, ex radicale e primo firmatario della proposta di legge popolare per ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, urne riaperte in tutta Italia fino alle 15Urne riaperte in tutta Italia fino alle 15 per la seconda giornata di voto sui 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota fino alla stessa ora anche per i ballottaggi nei 13 Comuni sopra i 15mila ... ansa.it