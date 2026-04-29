TS – Arbitri graditi all’Inter Rocchi intercettato! Designazioni combinate | conferme dalla Procura

Sono emerse conversazioni intercettate tra alcuni arbitri e rappresentanti di squadre di calcio, secondo quanto riportato da un articolo di TS. Le registrazioni rivelano incontri e accordi riguardanti le designazioni arbitrali, con alcune fonti che confermerebbero una stretta collaborazione tra arbitri e alcune squadre. La Procura ha avviato verifiche e sta analizzando le evidenze raccolte, mentre sui social e sui media si susseguono commenti e discussioni sulla vicenda.

2026-04-29 17:25:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: La Procura dispone di un’intercettazione ambientale a San Siro in cui si sentirebbe Rocchi parlare con due-tre persone riguardo le designazioni di Colombo per la partita tra Bologna e Inter del 20 aprile 2025, “ siccome arbitro gradito alla squadra ospite “, come riporta l’avviso di garanzia, e Doveri, scelto per la semifinale di Coppa Italia del 23 aprile 2025 “ onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A ” di “ maggiore interesse per la squadra milanese ” che era in corsa per lo scudetto con il Napoli.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – “Arbitri graditi all’Inter”, Rocchi intercettato! Designazioni combinate: conferme dalla Procura Notizie correlate Tutte le accuse a Rocchi: le ‘bussate’ alla sala Var, le designazioni ‘combinate’ o ‘schermate’, la scelta di arbitri ‘graditi’ all’InterMIlano – Arbitri graditi all’Inter selezionati per partite del campionato di Serie A o di Coppa Italia, un rigore assegnato all’Udinese nel match... Rocchi "sceglieva arbitri graditi all'Inter, riunioni segrete a San Siro", nel mirino le designazioni di Colombo e DoveriNel mirino le designazioni di Colombo per Bologna-Inter dell'anno scorso e di Doveri per il derby in semifinale di Coppa Italia perso dai nerazzurri... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rocchi indagato, si autosospende! Arbitri graditi all'Inter e pressioni al Var, terremoto Serie A; TS – Doveri schermato da Rocchi perché sgradito all’Inter? Due cose non tornano; Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Potrebbe non presentarsi a interrogatorio. Bufera su Inter-Roma; Rocchi, gli arbitri graditi all'Inter e Udinese-Parma: i casi sotto la lente d'ingrandimento. Arbitri graditi all'Inter, Rocchi intercettato! Designazioni combinate: conferme dalla ProcuraNell'inchiesta sono stati ascoltati anche Doveri e Colombo. E sarebbero arrivati elementi che confermano il sistema dietro le scelte dei direttori di gara ... tuttosport.com Rocchi sceglieva arbitri graditi all’Inter e faceva pressioni al VAR: i capi d’accusa del pm di MilanoIl designatore arbitrale Gianluca Rocchi è al centro di una inchiesta che gli imputa una frode sportiva che verte su due capi d'accusa precisi ... fanpage.it Le parole del telecronista Riccardo Trevisani riaccendono il dibattito sul rapporto tra arbitri e società calcistiche, con un focus particolare sul caso che coinvolge Gianluca Rocchi e l’Inter. Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutt - facebook.com facebook Avv Rocchi: "Arbitri graditi all'Inter Non sa nulla, mai avuto contatti! E l'incontro a San Siro..." x.com