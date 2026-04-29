TS – Arbitri graditi all’Inter Rocchi intercettato! Designazioni combinate | conferme dalla Procura

Da justcalcio.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono emerse conversazioni intercettate tra alcuni arbitri e rappresentanti di squadre di calcio, secondo quanto riportato da un articolo di TS. Le registrazioni rivelano incontri e accordi riguardanti le designazioni arbitrali, con alcune fonti che confermerebbero una stretta collaborazione tra arbitri e alcune squadre. La Procura ha avviato verifiche e sta analizzando le evidenze raccolte, mentre sui social e sui media si susseguono commenti e discussioni sulla vicenda.

2026-04-29 17:25:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: La Procura dispone di un’intercettazione ambientale a San Siro in cui si sentirebbe Rocchi parlare con due-tre persone riguardo le designazioni di Colombo per la partita tra Bologna e Inter del 20 aprile 2025, “ siccome arbitro gradito alla squadra ospite “, come riporta l’avviso di garanzia, e Doveri, scelto per la semifinale di Coppa Italia del 23 aprile 2025 “ onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A ” di “ maggiore interesse per la squadra milanese ” che era in corsa per lo scudetto con il Napoli.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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