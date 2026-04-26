Rocchi sceglieva arbitri graditi all' Inter riunioni segrete a San Siro nel mirino le designazioni di Colombo e Doveri

Le indagini si concentrano sulle designazioni arbitrali per alcune partite di calcio, in particolare quelle di Colombo per Bologna-Inter dell’anno scorso e di Doveri per il derby. Sono state rivelate riunioni segrete svolte a San Siro, dove si ipotizza che si sceglievano arbitri favorevoli all’Inter. Le autorità stanno esaminando se ci siano state irregolarità legate alle nomine degli arbitri in queste partite.

Nel mirino le designazioni di Colombo per Bologna-Inter dell'anno scorso e di Doveri per il derby in semifinale di Coppa Italia perso dai nerazzurri Secondo i pm di Milano Rocchi avrebbe scelto arbitri graditi all'Inter, e lo avrebbe fatto durante riunioni segrete a San Siro con tesserati ner.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rocchi "sceglieva arbitri graditi all'Inter, riunioni segrete a San Siro", nel mirino le designazioni di Colombo e Doveri Notizie correlate Caso Rocchi, la Procura scopre riunioni segrete a San Siro: «Designazioni arbitrali in base al gradimento dell’Inter»Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gianluca Rocchi, le accuse: "Riunioni segrete a San Siro per favorire l'Inter"Nella nuova inchiesta della Procura di Milano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva con tre distinti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’accusa a Rocchi: Riunioni segrete a San Siro per dare all’Inter gli arbitri preferiti; Rocchi indagato per frode sportiva. Per l'accusa sceglieva arbitri graditi all'Inter; Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: Sceglieva arbitri graditi all’Inter. L'inchiesta fa tremare il calcio italiano; Rocchi sceglieva arbitri graditi all’Inter, l’ipotesi dei pm di Milano. Rocchi sceglieva arbitri graditi all’Inter e faceva pressioni al VAR: i capi d’accusa del pm di MilanoIl designatore arbitrale Gianluca Rocchi è al centro di una inchiesta che gli imputa una frode sportiva che verte su due capi d'accusa precisi ... fanpage.it Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: «Sceglieva arbitri graditi all’Inter». L'inchiesta fa tremare il calcio italianoUn avviso di garanzia con invito a comparire. Giovedì prossimo, alle dieci di mattina, il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, si presenterà davanti al pm ... ilmessaggero.it MATCHDAY AC Milan vs Juventus 20:45 CET Serie A San Siro #MilanJuve x.com - A San Siro è tempo di un grande classico: Milan-Juventus. Non vale lo scudetto, come ai bei tempi andati, ma comunque vale molto per entrambe, che ormai vedono vicino il traguardo Champions League, distanti - facebook.com facebook