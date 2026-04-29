Donald Trump su Truth posta la foto con la mitragliatrice e le esplosioni sull' Iran basta col Bravo ragazzo

Un ex presidente degli Stati Uniti ha condiviso su una piattaforma di social media un'immagine creata con intelligenza artificiale che lo ritrae con una mitragliatrice e esplosioni, accompagnata da un messaggio che invita a cambiare atteggiamento nei confronti di un paese mediorientale. La pubblicazione segue altre sue dichiarazioni in cui minaccia Teheran. La foto e il testo hanno attirato l’attenzione online e sui media.

“No more Mr. Nice Guy”, “basta col Signor Bravo Ragazzo”. La nuova trovata propagandistica di Donald Trump sul social Truth reca questo titolo a corredo di una foto che mostra lo stesso presidente imbracciare una mitragliatrice, su uno sfondo mediorientale fatto di esplosioni e desolazione. Si tratta dell’ennesima narrazione guerresca contro l’Iran, mentre i negoziati subiscono un prevedibile stallo e la pressione sulla Casa Bianca aumenta giorno dopo giorno. La “foto-minaccia” di Trump all’Iran Il titolo del fotomontaggio pubblicato dal profilo ufficiale di Trump richiama un’espressione molto celebre in America e molto utilizzata nel gergo social per significare l’importanza di saper dire di “no” e di difendersi quando è necessario.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donald Trump su Truth posta la foto con la mitragliatrice e le esplosioni sull'Iran, "basta col Bravo ragazzo" Macron attacca Donald Trump: Danneggia la Nato e sull'Iran si contraddice Notizie correlate Leggi anche: Iran, Trump posta una foto con la mitragliatrice: “Teheran si dia una svegliata” Trump minaccia l’Iran e posta una foto con la mitragliatrice: “Il regime deve darsi una regolata”ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo messaggio social del presidente americano Donald Trump è tornato a criticare duramente l’Iran con un nuovo post... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trump estende a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Trump: Iran ha accolto la mia richiesta di non giustiziare 8 donne. Teheran smentisce; Trump boccia la proposta dell’Iran, petrolio oltre i 100 dollari: il piano di Meloni. Su Truth Trump diventa Gesù guaritore con l'Ai: la foto contro Leone XIVDopo le durissime parole contro il Papa, sull'account social del presidente americano compare un'immagine generata dall'intelligenza artificiale, nella quale Trump si associa al Messia ... corriere.it Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al PapaLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al Papa ... tg24.sky.it Donald Trump ha nuovamente attaccato l'Iran in un post sui social media, affermando che il regime deve "darsi una regolata" e non sa "come firmare un accordo non nucleare". Il post, pubblicato quando a Washington sono le 4 del mattino, è accompagnat - facebook.com facebook Alla cena di Stato alla Casa Bianca, Re Carlo III strappa risate e applausi con una battuta rivolta a Donald Trump. Il sovrano cita una recente frase del presidente Usa sull’Europa che "parlerebbe tedesco" senza gli Stati Uniti e rilancia: "Se non fosse per noi, p x.com