Trump sui social con la mitragliatrice avverte Teheran | Si dia una regolata

Su social media, un messaggio di Trump ha attirato l’attenzione, accompagnato da un’immagine di una mitragliatrice e un avvertimento diretto a Teheran, con l’auspicio che si diano una regolata. Nel frattempo, proseguono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, caratterizzati da schermaglie e tensioni che si intrecciano tra minacce e ultimatum. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza segnali di immediato cambiamento.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trump sui social con la mitragliatrice avverte Teheran: "Si dia una regolata" Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Notizie correlate Leggi anche: Iran, Trump posta una foto con la mitragliatrice: “Teheran si dia una svegliata” Trump minaccia l’Iran e posta una foto con la mitragliatrice: “Il regime deve darsi una regolata”ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo messaggio social del presidente americano Donald Trump è tornato a criticare duramente l’Iran con un nuovo post... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spari alla cena di Trump, l'ironia su Cole Allen: Da insegnante del mese a detenuto del mese; Spari al gala di Trump con i giornalisti, Obama condanna l'attacco; Per i complottisti sui social, l'attacco sventato contro Trump alla Cena dei corrispondenti è ovviamente tutta una messinscena; Trump estende a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran. Trump come Gesù con l’AI, nei panni del Messia dopo l’attacco al Papa. Poi il dietrofront sui social (ma non a parole): Non mi scusoContinua a far discutere la foto pubblicata da Donald Trump in seguito all'attacco sferrato contro Papa Leone XIV: grazie all'Ai diventa Gesù ... dire.it Guerra Iran, Trump alla cena con Carlo: «Militarmente sconfitto». Donald pubblica foto con una mitragliatrice: Teheran si dia una regolataMedio Oriente, la diretta di oggi 29 aprile. Donald Trump ha detto alla cena di Stato per re Carlo che gli Stati Uniti hanno vinto «militarmente» sull'Iran. Trump ... leggo.it Donald Trump ha nuovamente attaccato l'Iran in un post sui social media, affermando che il regime deve "darsi una regolata" e non sa "come firmare un accordo non nucleare". Il post, pubblicato quando a Washington sono le 4 del mattino, è accompagnat - facebook.com facebook Alla cena di Stato alla Casa Bianca, Re Carlo III strappa risate e applausi con una battuta rivolta a Donald Trump. Il sovrano cita una recente frase del presidente Usa sull’Europa che "parlerebbe tedesco" senza gli Stati Uniti e rilancia: "Se non fosse per noi, p x.com