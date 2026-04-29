Trump sui social con la mitragliatrice avverte l' Iran | Si dia una regolata Teheran | Ri

Su social media, un ex presidente ha pubblicato un messaggio contenente un'immagine di una mitragliatrice e un avvertimento rivolto all'Iran, invitandolo a calmarsi. Nel frattempo, Teheran ha risposto con una dichiarazione, e i negoziati tra i due paesi continuano tra schermaglie e tensioni sottotraccia. Le discussioni si svolgono senza grandi annunci pubblici, mentre le parti sembrano mantenere un atteggiamento di confronto.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trump sui social con la mitragliatrice avverte l'Iran: "Si dia una regolata". Teheran: "Ri... Trump accusa la Nato per la mancata vittoria in Iran e minaccia la Groenlandia Notizie correlate Trump sui social con la mitragliatrice avverte Teheran: "Si dia una regolata"AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra (nuove) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Leggi anche: Iran, Trump posta una foto con la mitragliatrice: “Teheran si dia una svegliata” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spari alla cena di Trump, l'ironia su Cole Allen: Da insegnante del mese a detenuto del mese; Spari al gala di Trump con i giornalisti, Obama condanna l'attacco; Per i complottisti sui social, l'attacco sventato contro Trump alla Cena dei corrispondenti è ovviamente tutta una messinscena; Trump estende a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran. Trump sui social con la mitragliatrice avverte l'Iran: Si dia una regolata. Teheran: RiAGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra (nuove) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora ... msn.com Trump come Gesù con l’AI, nei panni del Messia dopo l’attacco al Papa. Poi il dietrofront sui social (ma non a parole): Non mi scusoContinua a far discutere la foto pubblicata da Donald Trump in seguito all'attacco sferrato contro Papa Leone XIV: grazie all'Ai diventa Gesù ... dire.it L’era Trump tra errori, crimini e violazioni: pagheremo tutti, e pagheremo caro x.com Segui il live: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-trump-preparatevi-blocco-prolungato-teheran-guerra-non-e-finita-il-cessate-fuoco-AICQeflC #MedioOriente #Trump #Iran #IlSole24Ore - facebook.com facebook