Scontro nucleare | Trump blocca l’uranio iraniano la tregua trema

Un nuovo sviluppo nella tensione tra Stati Uniti e Iran riguarda il blocco dell’uranio iraniano da parte dell’amministrazione americana, che mette a rischio l’accordo di cessate il fuoco appena annunciato. La disputa riguarda le scorte nucleari di Teheran e ha suscitato timori di un possibile allentamento della tregua, che era stata raggiunta poche ore prima. La situazione resta molto delicata e in evoluzione.

La fragile tregua tra Washington e Teheran vacilla sotto il peso di una divergenza radicale sulla gestione delle scorte nucleari iraniane, a meno di ventiquattr’ore dalla stipula del cessate il fuoco. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si occuperanno direttamente della supervisione dell’uranio arricchito, mentre le autorità di Teheran denunciano la violazione degli accordi appena siglati, rivendicando la sovranità sul proprio programma atomico. Al centro dello scontro si trova una massa di circa 440 chili di materiale arricchito al livello del 60%, una cifra che pone i negoziati su un crinale pericoloso. Secondo quanto espresso dal presidente americano tramite un post su Truth Social, l’obiettivo strategico fin dall’inizio del conflitto è stato impedire che l’Iran ottenesse capacità nucleari militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro nucleare: Trump blocca l’uranio iraniano, la tregua trema Uranio iraniano: Trump dice no a Putin, ma il petrolioDonald Trump ha respinto la proposta di Vladimir Putin di trasferire l’uranio arricchito dell’Iran verso il territorio russo, stabilendo un confine... Uranio iraniano, la mossa di Putin a Trump: “Portiamolo in Russia”. La Casa Bianca dice noLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si gioca anche nelle pieghe più riservate della diplomazia. Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran Argomenti più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Hormuz come Cuba? Il mondo sull’orlo e la tregua all’ultimo minuto; Tregua Usa-Iran a rischio: Libano, uranio e Hormuz dividono Trump e Teheran. Dalla caduta dello scià alla crisi nucleare, fino alla “Guerra dei 12 giorni” e alle tensioni del 2026: le tappe chiave dello scontro - facebook.com facebook Nel 1979 si verificò il peggior incidente nucleare civile negli Stati Uniti. Nel 2028 la centrale dovrebbe tornare in funzione grazie a un accordo tra Constellation Energy e Microsoft per dare energia a data center x.com