Durante una telefonata di questa settimana, il presidente americano ha rifiutato l'offerta del presidente russo di trasferire in Russia l'uranio arricchito dell'Iran. La proposta di Putin faceva parte di un accordo volto a porre fine al conflitto. Nessuna delle parti ha annunciato modifiche alle proprie posizioni ufficiali.

Il presidente americano Donald Trump, nella sua telefonata avuta in settimana, ha respinto l'offerta del suo omologo Vladimir Putin di trasferire in Russia l'uranio arricchito dell’Iran, come parte di un accordo utile a finire alla guerra. Lo riporta Axios, secondo quanto appreso da alcune fonti. La messa in sicurezza di 450 chilogrammi di uranio arricchito al 60% in possesso dell’Iran è importante, in quanto si tratta di materiale fissile convertibile in uranio di grado militare nel giro di poche settimane e sufficiente per realizzare più di 10 ordigni nucleari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump ha respinto l'offerta di Putin di trasferire l'uranio iraniano in Russia

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Questa @matteorenzi è un’idiozia pura e semplice. La guerra in Iran sta aiutando Putin sia per la rimozione delle sanzioni, sia per il prezzo del petrolio e del gas e di conseguenza aiuta Trump e il tuo amico Kushner a imporre una capitolazione dell’Ucraina. N x.com