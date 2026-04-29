Una telefonata tra il presidente russo e quello americano si è protratta per oltre un’ora e mezza, secondo quanto riportato dal Cremlino e dalla Tass. I due leader hanno discusso in modo diretto e formale, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti trattati. Il presidente russo ha manifestato la volontà di valutare una tregua in vista del Giorno della Vittoria. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a possibili accordi o decisioni.

Una telefonata di un’ora e mezza “franca e professionale”. Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo americano, Donald Trump, hanno avuto una lunga conversazione, come riporta il Cremlino citato dalla Tass. Secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, Putin ha informato Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco in Ucraina durante le celebrazioni per il Giorno della Vittoria, il prossimo 9 maggio. Il tycoon, ha rivelato ancora Ushakov, ha appoggiato questa proposta. “Donald Trump ha elogiato la tregua pasquale recentemente dichiarata dalla Russia. A questo proposito, Vladimir Putin ha informato la sua controparte americana della sua disponibilità a dichiarare una tregua anche per le celebrazioni del Giorno della Vittoria”, ha detto Ushakov ai media.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Telefonata Putin-Trump: “Durata oltre un’ora e mezza”. Il presidente russo pronto a una tregua per il Giorno della Vittoria

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