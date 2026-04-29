Trump rifiuta la proposta di pace dell’Iran | Il loro sistema è prossimo al collasso non riescono a trasportare il petrolio

Il presidente ha dichiarato di aver rifiutato la proposta di pace avanzata dall’Iran, citando problemi nel trasporto del petrolio e sostenendo che il sistema iraniano è prossimo al collasso. La proposta arrivava in un momento di tensioni crescenti, mentre il blocco dello Stretto di Hormuz continua a causare preoccupazioni a livello internazionale. Nonostante le difficoltà logistiche, gli Stati Uniti hanno deciso di non accettare l’offerta di pace.

Nonostante le difficoltà che comporta il blocco dello Stretto di Hormuz, Trump ha respinto la proposta dell’Iran per terminare la guerra in corso. Ma Teheran continua a non darsi per vinta e infatti ha scelto di spedire una nuova proposta, mentre il petrolio si impenna sui 100 dollari al barile. Per il presidente americano, la prima offerta non era abbastanza per porre fine alle ostilità e il suo punto fisso rimane l’impossibilità per l’Iran di avere armi nucleari.L’elaborazione di un nuovo documento da parte della Repubblica islamica richiederà del tempo, ma sarà soprattutto necessario trovare una posizione comune tra falchi e colombe. C’è infatti un’ala del regime, ossia la fazione Paydari, che è contraria a ogni colloquio con gli Usa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump rifiuta la proposta di pace dell’Iran: “Il loro sistema è prossimo al collasso, non riescono a trasportare il petrolio” Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia Notizie correlate Leggi anche: Iran news, Trump verso il no all’ultima proposta di Teheran. Resta il blocco di Hormuz. E il petrolio raggiunge i 110 dollari al barile Iran, Trump: “accordo o prenderemo il loro petrolio”Il presidente americano Donald Trump, in un colloquio con il corrispondente di Fox News in Israele, ha anticipato le prossime fasi del conflitto:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Iran, Trump rifiuta la proposta in tre fasi: Presto nuova bozza; Italia ripescata ai Mondiali? Trump dice no, la risposta spegne le speranze; L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran: l’idea dell’inviato di Trump; Trump: Ultima chance, poi distruggo tutto. L'Iran: Se c'è il blocco navale non trattiamo. Iran, Trump rifiuta la proposta in tre fasi: Presto nuova bozzaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Iran, Trump rifiuta la proposta in tre fasi: Presto nuova bozza pubblicato il 29 Aprile 2026 a firma di Michela A.G. Iaccarino ... ilfattoquotidiano.it La proposta dell’Iran a Trump: Riapriamo Hormuz, poi parliamo del nucleareSarebbe questa, secondo Axios, la nuova proposta avanzata dagli iraniani agli Usa. Trump dopo la sparatoria di sabato: Colpa di No Kings... ... unita.it Italia Mondiali 2026: Zampolli propone un ripescaggio, che viene rifiutato da Trump rilevando che non vuole penalizzare gli atleti dell’Iran. - facebook.com facebook