Iran | Sul tavolo l’accesso Usa ai giacimenti

L’Iran annuncia di aver aperto le sue riserve petrolifere alle compagnie statunitensi, una decisione che sorprende molti osservatori. La misura mira a rilanciare il settore energetico nazionale e a attrarre investimenti stranieri, anche di aziende americane, che finora erano escluse. Questa apertura potrebbe portare a nuovi accordi e cambiare le dinamiche di potere nella regione.

Iran: Una Svolta Energetica che Ridisegna gli Equilibri Globali. Teheran sta aprendo le porte del suo settore petrolifero alle compagnie americane, una mossa inattesa che potrebbe rivoluzionare il panorama geopolitico del Medio Oriente e alterare gli equilibri energetici mondiali. L’apertura, discussa in colloqui tra delegati iraniani e rappresentanti dell’amministrazione statunitense, segna una potenziale cesura con decenni di tensioni e sanzioni, e si presenta come una strategia per alleggerire la pressione economica sull’Iran. L’Isolamento e la Ricerca di Nuove Vie. L’Iran si trova da tempo in una posizione di isolamento internazionale, conseguenza del suo programma nucleare e delle sue politiche regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli Stati Uniti e l’Iran si incontrano di nuovo in Oman per negoziare sul nucleare.

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro funzionari iraniani coinvolti nella repressione delle proteste in corso da settimane.

Iran, fonti Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”

