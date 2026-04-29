Trump | Respinta la proposta iraniana Il blocco navale va avanti finché non ci sarà l' acc

Tra tensioni crescenti e scambi di accuse, i negoziati tra Iran e Stati Uniti continuano senza grandi progressi. L’Iran ha respinto una proposta avanzata dagli Stati Uniti, mentre il blocco navale rimane in vigore e si mantiene la minaccia di ulteriori azioni. Le discussioni si svolgono in un clima di schermaglie e confronti diretti, senza segnali di una risoluzione immediata.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it

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