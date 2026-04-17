La svolta iraniana | Per tutto il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà libero Trump | Grazie ma il blocco navale per voi rimane – La diretta

Nelle ultime ore si sono susseguite dichiarazioni che indicano un possibile avvicinamento tra Iran e Stati Uniti. L’Iran ha affermato che durante il periodo di cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà aperto al traffico navale. Trump ha risposto ringraziando, ma ha precisato che il blocco navale rimane in vigore. Inoltre, l’Iran ha annunciato la disponibilità a restituire la polvere nucleare agli Stati Uniti e si parla di un’intesa molto vicina alla conclusione.

L’Iran è pronto a «restituire la polvere nucleare» agli Usa. E i due paesi sono «molto vicini a un accordo» sulla fine della guerra. L’annuncio di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arriva insieme alla ventilata possibilità che proprio il presidente degli Stati Uniti vada a Islamabad per firmare l’accordo con Teheran. E subito dopo l’attacco all’Italia del tycoon. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l’invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l’attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, l’annuncio di Araghchi: «Per tutto il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà libero» – La diretta

Leggi anche: Iran, l’annuncio di Araghchi: «Per tutto il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà libero». Rimozione delle mine con l’aiuto degli Usa – La diretta

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Trump, oggi svolta anti-Iran: Blocco subito lo Stretto di Hormuz. L'effetto su petrolio e Italia; Hegseth: Usa bloccheranno i porti iraniani finché sarà necessario; Hormuz, quanti (e quali) navi Usa per il blocco: due portaerei, 6 cacciatorpediniere, dragamine e squadre d'abbordaggio; Parigi, al vertice militare su Hormuz anche l’Italia. Nuovo attacco di Trump a Meloni: Con chi nega l’aiuto cambia il rapporto.

L’Iran annuncia la riapertura dello stretto di HormuzIl 17 aprile il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz in seguito all’entrata in vigore di un cessate il fuoco tra Israele e Libano Leggi ... internazionale.it

L'Iran annuncia la riapertura completa dello Stretto di HormuzDopo il cessate il fuoco in Libano, il ministro degli esteri iraniano comunica che il passaggio di tutte le navi commerciali sarà consentito ... ilfoglio.it

L'Iran: «Hormuz completamente riaperto». Trump: hanno accettato di non chiuderlo mai più - facebook.com facebook

Non solo Hormuz, quali sono i segnali chiave per l’economia e i mercati globali. L'analisi di Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco x.com