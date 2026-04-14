Trump | Il papa dovrebbe darsi una regolata Lo Russo sfida Washington | Torino sta con Leone XIV

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato pubblicamente sul conto del papa, affermando che quest’ultimo dovrebbe moderarsi. La replica di un rappresentante locale è arrivata attraverso un messaggio di solidarietà con un Papa storico, Leone XIV, sostenendo che Torino si schiera con lui. L’intervento ha suscitato reazioni in ambito pubblico e politico, portando il dibattito tra le parti a coinvolgere anche il palazzo comunale.

L'urto del conflitto mosso dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, contro il primo papa a stelle e strisce della storia della chiesa cattolica, Leone XIV, è arrivato fin dentro Palazzo civico. Il sindaco Stefano Lo Russo - come ha fatto tutto il mondo della politica, non solo in.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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