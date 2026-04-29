Trump minaccia l’Iran con una mitragliatrice | Basta con il Signor Gentile – La diretta

Nel 61esimo giorno della guerra nel Golfo, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio su Truth in cui ha criticato il governo iraniano, chiedendo che si comporti diversamente. Ha aggiunto che Teheran non riesce a trovare un modo per firmare un accordo che ne limiti il programma nucleare. La comunicazione si inserisce in un clima di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto.

Nel 61esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha nuovamente attaccato Teheran in un post su Truth, affermando che il regime deve «darsi una regolata» e non sa «come firmare un accordo non nucleare». Il post, pubblicato quando a Washington sono le 4 del mattino, è accompagnato da un’immagine evidentemente generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae mentre impugna una mitragliatrice in piedi di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni. «BASTA CON IL SIGNOR GENTILE», recita la didascalia, riprendendo un precedente post di Trump in cui il presidente affermava di voler adottare una linea dura nei confronti dell’Iran.🔗 Leggi su Open.online Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando Notizie correlate Leggi anche: Trump minaccia l’Iran: «Domani colloqui a Islamabad, accettino o li distruggeremo». Pasdaran: «Niente negoziati con blocco Usa» – La diretta Trump: «L’Iran non è più una minaccia». WP: «Improbabile un rovesciamento del regime» – La direttaL’ultimatum lanciato da Donald Trump a Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico per le forniture globali di idrocarburi, scade... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Blocco dello Stretto di Hormuz, Trump annuncia nuovi negoziati e torna a minacciare l'Iran; Iran, la guerra nel Golfo in diretta: Teheran fa muro: Respinto il secondo round di colloqui con gli Usa | Libero Quotidiano.it; Guerra o nuovi negoziati?. Io adoro il confronto civile. Per quanto possibile, non sempre mi riesce, cerco di essere gentile. Quindi non scriverò, del tizio col fratino fosforescente, “ma tu chi cazzo sei Chi rappresenti”. E non dirò al ragazzetto che deride questo signore pacifico: “Torna a x.com Gentile Signor Andria quando ci sarà un terzo corso indire per i triennalisti Buona serata - facebook.com facebook