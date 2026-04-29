Trump lo sgarbo alla regina Camilla | cosa ha combinato il presidente

Durante una visita ufficiale negli Stati Uniti, il presidente ha ricevuto il re e la regina del Regno Unito alla Casa Bianca. Tuttavia, alcuni dettagli sull’atteggiamento mostrato dal presidente durante l’incontro sono stati oggetto di critica. Le cronache riferiscono di un comportamento considerato scortese nei confronti della regina Camilla, suscitando reazioni da parte di diversi osservatori. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e alimentato discussioni sul protocollo e l’etichetta durante gli incontri ufficiali.

(Adnkronos) – Un gesto scortese e Donald Trump finisce sotto accusa. Il presidente degli Stati Uniti accoglie Re Carlo e la Regina Camilla alla Casa Bianca. La visita dei reali prevede, tra le varie tappe, l'incontro tra le delegazioni con strette di mano di rito. Camilla saluta i membri del gabinetto americano, ma all'improvviso ecco.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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