Donald Trump e la sua consorte hanno ricevuto il sovrano e la regina del Regno Unito alla Casa Bianca, con un'entrata decorata con fiori di ciliegio. Durante l'evento, sono stati mostrati dettagli sul look di Melania, valutato circa 80.000 dollari, e sul menu del galà. Sono stati inoltre presenti altri invitati, mentre la regina indossava un abito fucsia.

Donald Trump e la First Lady, Melania Trump, hanno accolto Re Carlo e la Regina Camilla alla Casa Bianca, con un atrio adornato di fiori di ciliegio a fare da cornice alla cerimonia.I calici di champagne tintinnavano mentre il presidente e il re brindavano l'uno all'altro, celebrando i profondi legami e la storia condivisa tra i due paesi. La cena di stato ha celebrato il duraturo rapporto tra Stati Uniti e Regno Unito, in concomitanza con il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Nel suo intervento, Trump ha descritto il legame con il Regno Unito come "un'amicizia diversa da qualsiasi altra al mondo"....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump, il (sontuoso) galà alla Casa Bianca: Melania e il look da 80mila dollari, Camilla in fucsia, il menù, gli invitati

Trump y Melania parten de la Casa Blanca camino a Florida para el Día de Acción de Gracias. #Latinus

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