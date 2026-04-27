Re Carlo III e la regina Camilla sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti e dalla first lady durante una visita ufficiale a Washington. L’incontro si è svolto sul prato sud dell’edificio, in un evento pubblico che ha visto la partecipazione delle autorità statunitensi. La visita, ufficiale, si inserisce nel programma di incontri tra le due famiglie reali e i rappresentanti statunitensi.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la First Lady, Melania Trump, hanno accolto sul prato sud della Casa Bianca Re Carlo III e la regina Camilla, in occasione della visita ufficiale della coppia reale a Washington. I quattro si sono intrattenuti per i consueti scatti fotografici e per un breve scambio di convenevoli prima di entrare nella residenza presidenziale per un tè privato. La visita dei sovrani britannici si inserisce nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana dal Regno Unito e punta a ribadire la solidità dei rapporti tra Washington e Londra, storicamente alleati.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Re Carlo e Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e Melania

Notizie correlate

Leggi anche: Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania

Usa, re Carlo e la regina Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e MelaniaRe Carlo e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca, ricevuti dal presidente Trump e dalla first lady Melania.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Usa, Carlo III e Camilla oggi a Washington: il programma della visita; Re Carlo chiama Trump dopo l'attentato. Buckingham Palace e Casa Bianca valutano modifiche alla visita di Stato; Carlo III e Camilla da oggi a Washington. L'incontro con Trump; Carlo e Camilla alla Casa Bianca: il tè nella Green Room, la cena di Stato, il nuovo alveare e la parata (senza precedenti).

Usa, re Carlo e la regina Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e Melania(AP Photo/Alex Brandon) Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca, ... msn.com

Re Carlo III e Camilla negli Usa, i reali accolti da Trump e Melania alla Casa BiancaLeggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo III e Camilla negli Usa, i reali accolti da Trump e Melania alla Casa Bianca ... tg24.sky.it

Le parole della Leavitt prima della cena e la sala da ballo alla Casa Bianca - facebook.com facebook

La Casa Bianca vieta i raid sul Libano, Netanyahu: scioccato da Donald Trump x.com