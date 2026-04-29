Durante una cena di stato alla Casa Bianca in onore del Re d’Inghilterra, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il suo paese ha sconfitto militarmente l’Iran e che non verrà permesso all’Iran di ottenere un’arma nucleare. La dichiarazione è stata pronunciata in un contesto ufficiale e pubblico, senza ulteriori dettagli sul tipo di interventi militari o sulle azioni intraprese. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle conseguenze di questa affermazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno “sconfitto militarmente” l’Iran durante una cena di stato alla Casa Bianca offerta in onore di Re Carlo III di Gran Bretagna. “Non permetteremo mai a questo avversario di dotarsi di un’arma nucleare“, ha affermato Trump, aggiungendo: “Carlo è ancora più d’accordo con me di quanto lo sia io stesso”. Un secolo dopo, ci risiamo. Italia e Germania a braccetto dalla parte sbagliata della Storia La missione di Peter Thiel in Argentina per espandersi in Sudamerica: così il suo “manifesto” sposa la “battaglia culturale” di Milei Militari e Iron Dome schierati negli...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Gli Usa hanno sconfitto militarmente l’Iran. Non gli permetteremo di dotarsi di un’arma nucleare”

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