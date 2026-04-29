Durante una cena di Stato con il re, un ex presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ottenuto una vittoria militare sull’Iran. La conversazione si è svolta in un contesto ufficiale e pubblico, con un rappresentante degli Stati Uniti che ha riferito la sua affermazione al re. La dichiarazione si aggiunge a un discorso pubblico riguardante le relazioni tra i due paesi e le operazioni militari condotte negli ultimi anni.

Trump ha detto alla cena di Stato per re Carlo che gli Stati Uniti hanno vinto "militarmente" sull'Iran. Il presidente Usa ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno "andando molto bene" nella guerra contro l'Iran. "Abbiamo sconfitto militarmente l'avversario", ha aggiunto. "Non permetteremo mai a quell'avversario, Charles è d'accordo con me, non permetteremo mai a quell'avversario di dotarsi di un'arma nucleare". Il tycoon ha proseguito affermando che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno combattuto fianco a fianco, "fieri e trionfanti, contro le forze del comunismo, del fascismo e della tirannia"....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump alla cena con re Carlo, "Gli Usa hanno sconfitto l'Iran"

Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini

Notizie correlate

Leggi anche: Una audio dell’ambasciatore Uk può far fallire l’incontro tra Trump e re Carlo: “Relazione speciale? Gli Usa ce l’hanno solo con Israele”

Trump rompe con la Spagna che non ha aiutato gli Usa nell'attacco all'Iran, "ci hanno negato le basi"Scatta la ripicca di Trump contro la Spagna per il rifiuto al sostegno nella guerra in Iran.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Alla cena con Trump: gli spari, la paura e la fuga. Attentato al presidente; Trump alla cena con re Carlo, 'gli Usa hanno sconfitto l'Iran'; Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato dal servizio di sicurezza. Presidente e first lady portati al sicuro; Spari alla cena di Trump con i giornalisti, l’attentatore non sta collaborando.

Trump alla cena con re Carlo, Gli Usa hanno sconfitto l'IranTrump ha detto alla cena di Stato per re Carlo che gli Stati Uniti hanno vinto militarmente sull'Iran. Il presidente Usa ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno andando molto bene nella guerra cont ... gazzettadelsud.it

Usa-Regno Unito Trump alla cena con re Carlo, 'gli Usa hanno sconfitto l'Iran'Donald Trump ha detto alla cena di Stato di ieri sera con re Carlo che gli Usa hanno vinto «militarmente» sull'Iran. «Non permetteremo mai a quell'avversario di dotarsi di un'arma nucleare», ha aggiun ... bluewin.ch

Trump alla cena con re Carlo: “Gli Usa hanno sconfitto l'Iran - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | "Gli Usa hanno sconfitto l'Iran" ha detto Trump alla cena con re Carlo. Teheran: "Per noi la guerra non è finita" #ANSA x.com