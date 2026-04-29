Trump fucile in mano e messaggio all’Iran | Il Bravo ragazzo non c’è più

Durante un evento pubblico, un uomo è stato fotografato con una mitragliatrice in mano, ritratto di fronte a un paesaggio segnato dai danni causati da bombardamenti. La scena ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato numerose reazioni. In un messaggio rivolto all’Iran, l’uomo ha dichiarato che il “Bravo ragazzo non c’è più”. La vicenda ha generato discussioni sui rischi di escalation e sulla rappresentazione pubblica di figure politiche.

(Adnkronos) – Donal Trump con la mitragliatrice in mano, sullo sfondo di un paesaggio devastato da bombardamenti. E' l'immagine dai toni forti che accompagna l'ultimo avvertertimento del presidente Usa all'Iran. Il regime "non riesce a darsi una mossa. Non sanno come firmare un accordo non-nucleare. Farebbe bene a svegliarsi presto", scrive Trump in un post.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Stop ai dazi, Trump contro la Corte suprema: "Volevo fare il bravo ragazzo. Ora tariffe extra al 10%"La Corte suprema è stata "influenzata da interessi stranieri e da un movimento politico molto più piccolo di quanto la gente possa pensare". Leggi anche: Trump, il messaggio all’Iran con il coniglio pasquale: “Non siete più così forti” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La stanza all’Hilton piena d’armi: è polemica sul Secret Service sorpreso da una corsa di 18 metri; Quando i presidenti sono nel mirino: da Lincoln a Kennedy, e la terza volta di Trump; Il manifesto di Allen e la catena invisibile della radicalizzazione politica; Alla Casa Bianca un altro fucile in cerca di Trump. Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: Il Bravo ragazzo non c'è piùTrump pubblica su Truth Social un’immagine choc generata dall’IA con fucile e scenari di guerra contro l’Iran. Il messaggio Basta Mr. Nice Guy scatena reazioni ... adnkronos.com Trump, occhiali scuri e mitragliatrice in mano: L'Iran si dia una regolataOcchiali scuri da cui si deduce uno sguardo minaccioso celato dietro alle lenti, posa plastica da locandina cinematografica e, su tutto, in mano una mitragliatrice mentre alle spalle il mondo è in fia ... msn.com Donald Trump ha nuovamente attaccato l'Iran in un post sui social media, affermando che il regime deve "darsi una regolata" e non sa "come firmare un accordo non nucleare". Il post, pubblicato quando a Washington sono le 4 del mattino, è accompagnat - facebook.com facebook Alla cena di Stato alla Casa Bianca, Re Carlo III strappa risate e applausi con una battuta rivolta a Donald Trump. Il sovrano cita una recente frase del presidente Usa sull’Europa che "parlerebbe tedesco" senza gli Stati Uniti e rilancia: "Se non fosse per noi, p x.com