Stop ai dazi Trump contro la Corte suprema | Volevo fare il bravo ragazzo Ora tariffe extra al 10%

Donald Trump ha deciso di aumentare le tariffe doganali al 10%, dopo aver criticato la Corte suprema per aver preso decisioni che, secondo lui, sono influenzate da interessi stranieri. La sua mossa segue un periodo di tensione tra l'amministrazione e il massimo organo giudiziario, che aveva bloccato alcune sue iniziative economiche. Trump ha dichiarato di aver cercato di comportarsi

La Corte suprema è stata "influenzata da interessi stranieri e da un movimento politico molto più piccolo di quanto la gente possa pensare". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato, nel corso di una conferenza stampa, la decisione dell'alta corte di "cancellare" i dazi. Trump ha aggiunto che la decisione è una "vergogna", sottolineando che i giudici democratici "stanno facendo gli sciocchi o i servitori dei radicali di sinistra". In ogni caso, dopo la bocciatura dei dazi cosiddetti reciproci imposti "per rendere l'America di nuovo grande", Trump fa capire di volere ricorrere ad altri "metodi, pratiche, statuti e autorità" per imporre altre tariffe doganali, magari "ancora più forti" di quelle imposte ricorrendo all'International Emergency Economic Powers Act del 1997.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

