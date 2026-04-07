Trump il messaggio all’Iran con il coniglio pasquale | Non siete più così forti

Dalla Casa Bianca, Donald Trump ha inviato un messaggio all’Iran, paragonandolo a un coniglio pasquale. Nel suo discorso, ha affermato che l’Iran era molto forte, ma ora non più. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di commento pubblico e sono state accompagnate dall’immagine simbolica del coniglio pasquale. La comunicazione ha attirato l’attenzione dei media per il suo tono diretto e insolito.