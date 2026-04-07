Trump il messaggio all’Iran con il coniglio pasquale | Non siete più così forti
Dalla Casa Bianca, Donald Trump ha inviato un messaggio all’Iran, paragonandolo a un coniglio pasquale. Nel suo discorso, ha affermato che l’Iran era molto forte, ma ora non più. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di commento pubblico e sono state accompagnate dall’immagine simbolica del coniglio pasquale. La comunicazione ha attirato l’attenzione dei media per il suo tono diretto e insolito.
(Adnkronos) – "L'Iran è un nemico molto tenace. E' molto forte. Anzi, lo era. Ora non lo è.". E' il messaggio che Donald Trump invia dalla Casa Bianca con. il coniglio pasquale. Il presidente degli Stati Uniti ospita l'evento pasquale dell'Egg Easter Roll e, accompagnato dalla first lady Melania, arringa gli ospiti – compresi molti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Borse col fiato sospeso: in attesa dell'ultimatum di Trump all'Iran cresce la tensione. Di @Andrea_Pauri x.com